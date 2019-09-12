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  • 13.09.2019 07:49
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 07:49

'de nde çıktı!

'de şehirlerarası taşımacılık yapan bir alev aldı. Şoförün dikkati sayesinde faciadan dönülen otobüste bulunan 37 yolcu tahliye edilirken, ölen yada yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Olay, saat 23.30 sıralarında -Aydın Çevreyolu Buca Gişeleri mevkisinde meydana geldi. 'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası nün motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Otobüs sürücüsü Yılmaz Albay, otobüste toplam 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirterek, "Otobanda duramadık, yolcuların diğer araç altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Şükürler olsun can kaybı olmadan, yaralanan olmadan kurtulduk. Yangın motor kısmından çıktı, birden alev aldı. Nedenini bilmiyoruz. Büyük bir alev olduğu için ilk planda müdahale edemedik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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