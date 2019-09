Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında FOX TV'nin yayın politikasını sert bir dille eleştirdi. FOX TV'nin şuanki yayın politikası algının bir zamanlar FETÖ bağlantısı olduğu için kapatılan Samanyolu TV'ye benzeten Tuna, "Samanyolu TV kapatılmasaydı bugün nasıl yayın yapardı sorusuna kestirmeden cevap vereyim: Tıpkı FOX TV gibi yayın yapardı. FETÖ ne kadar ABD taşeronuysa, FOX TV de o kadar ABD kanalı olduğu için bunda şaşacak bir şey yok diyenler olabilir. Ben oraya değil muhtevaya bakarak söylüyorum. İzliyoruz ve görüyoruz ki FETÖ hangi ittifaka yandaşlık yapıyorsa FOX TV de o ittifaka yandaşlık yapıyor." diye yazdı.

Beybican ve Davutcanların o çok özledikleri AKP döneminde yargı tastamam FETÖ'nün kontrolündeydi.

O kadar ki, FETÖ'nün marangoz yargı imamlarının direktifleriyle mahkemeler karar veriyor, "Fetullah kapatması liberal aydınların" alayı da bunu "hukukun üstünlüğü" veya "adalet" tesmiye ediyordu.

Ne zamanki Fetullah'ın "teknik nakavt" adını verdiği "polis- savcı- hakim" düzeneğini Sayın Erdoğan ve AK Parti yıktı, CHP "adalet" yürüyüşlerine başladı.

Oysa yargıda Fetullahçıların dönemi kapanmış Atatürkçü, solcu, ülkücü, alevi ve muhafazakarlardan müteşekkil HSY yargıya hakim olmuştu.

Zaten tersi olsaydı bugün "yurtseverler" içerde FETÖ'cüler dışarda olurdu.

Fakat "bozguncu koro" her konuda olduğu gibi "yargı" konusunda da istediği algıyı hedeflediği sosyolojiye yerleştirdi.

Bunlara soracak olursanız, FETÖ'nün yargıya hakim olduğu dönemde var olan "adalet" şimdi yok oldu.

Gülmeyin, şaka değil maalesef buna inanıyorlar. Medya marifetiyle bu algıya duçar oldular.

Biliyorsunuz, FETÖ medyası kapatıldı; ne ki halihazırdaki "bozguncu medya" FETÖ medyasını hiç aratmıyor.

Elbette bir terör örgütü olan FETÖ'nün medyası olamazdı. Haliyle Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Kanaltürk, Zaman gazetesi falan kapatıldı.

CHP milletvekilleri bu yayın organlarına göğüslerini siper etmişlerdi. İçlerinden biri de bu "eylemi" Kılıçdaroğlu'nun direktifleriyle yaptıklarını itiraf etmişti hani.

Soru şudur: Samanyolu TV kapatılmasaydı bugün nasıl yayın yapardı?

Açıktan açığa FETÖ'yü savunmazlardı değil mi?

Peki 15 Temmuz direnişini eleştirirler miydi? Kuvvetle muhtemel, Kılıçdaroğlu gibi bir iki "tiyatro" der susarlardı.

Sonra belki FOX TV veya Sözcü gazetesi gibi sahip çıkarlardı. Hatta "FETÖ'nün siyasi ayağı" yaygarasından kendilerine kamuflaj bile yaparlardı.

Zira, yetenekleri yani cibilliyetleri inanılmazdır.

Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur TSK'ya sızan FETÖ hakkında şöyle demişti: "Evlerine gidiyoruz, kapıda Mustafa Kemal Atatürk posterleri. Bakıyorsun rakı içiyorlar. Öyle bir takiyye içindeydiler ki, fark edilmeleri çok zordu. İnanılmaz bir örgüttü..."

İmdi, Samanyolu TV kapatılmasaydı bugün nasıl yayın yapardı sorusuna kestirmeden cevap vereyim: Tıpkı FOX TV gibi yayın yapardı.

FETÖ ne kadar ABD taşeronuysa, FOX TV de o kadar ABD kanalı olduğu için bunda şaşacak bir şey yok diyenler olabilir.

Ben oraya değil muhtevaya bakarak söylüyorum.

İzliyoruz ve görüyoruz ki FETÖ hangi ittifaka yandaşlık yapıyorsa FOX TV de o ittifaka yandaşlık yapıyor.

Diyarbakır'daki annelerin soylu direnişine "sanatçıların" çoğu bugün sessiz kalıyorsa, bu sükût suikastındaki "aslan payı" FOX TV'nindir.

FOX TV manipülasyonu olmasa her sanatçı şu kadarcığını bilir: Diyarbakır annelerinin yanında olmamak Mehmetçiğin karşısında olmaktır.

Demem o ki, Samanyolu TV hiç değilse deşifre edilmişti. FOX TV sureti haktan görünerek sinsice algı yürütüyor.

Amerikan kanalı gündüz gözüyle Türkiye'deki sosyolojiyi yönlendirecek biz de ABD'nin taşeron terör örgütleriyle mücadele edeceğiz?

İyi de hangi sosyolojiyle?

Her akşam FOX TV'den vurgun yiyen sosyolojiyle mi?