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FOX TV’den İmam Hatipler üzerinden algı operasyonu ve gerçekler!

10.08.2019 01:54

FOX TV, İmam Hatipleri yine hedef aldı, İmam Hatiplilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarısız olduğunu iddia etti. Ancak üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ilk yüze 17, ilk bine ise değişik puan türlerinde 103 İmam Hatip Lisesi öğrencisi girdi. Böylece FOX’un haberinin algı operasyonun bir parçası olduğu ortaya çıktı.


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