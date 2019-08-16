İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden ve cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçecek olan şehir hastanesi hakkında Fatih Portakal'dan 'yok artık' dedirten bir paylaşım geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden ve cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçecek olan şehir hastanesi hakkında Fatih Portakal'dan 'yok artık' dedirten bir paylaşım geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.