İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden ve cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçecek olan şehir hastanesi hakkında Fatih Portakal'dan 'yok artık' dedirten bir paylaşım geldi.