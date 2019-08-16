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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 01:04

'dan bir şehir hastanesi vakası daha! Böyle dalga geçtiler

Geçtiğimiz yıllarda 'nde mizansen bir çekim yaparak skandal bir yalan habere imza atan ve büyük tepki çeken , bu kez de Şehir Hastanesi'yle ilgili alay konusu olan bir paylaşım yaptı. Hastanenin otobanın kenarına yapılmasını eleştiren Portakal'a vatandaşlardan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar ise sunucusunu ti'ye aldı. Fatih Portakal, daha önce de Mersin Şehir Hastanesi'yle ilgili skandal bir mizansenle gündeme gelmişti. Hastanede koltuk değnekli kişinin hastanede emar çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını iddia eden Portakal, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla rezil olmuştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden ve cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçecek olan şehir hastanesi hakkında Fatih Portakal'dan 'yok artık' dedirten bir paylaşım geldi.

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