Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileler, çocuklarının kaybolma öyküsünü anlatırken hep aynı güzergahı çizdiler. Öyle bir güzergah ki, HDP (önceki adları BDP ve DTP) ilçe ya da il binasına gidip gelmekle başlıyor, sonra Hazar Gölü'ne kampa gidiliyor ve bir dizi aşamadan sonra Irak ve Suriye'deki PKK/YPG kamplarına dağıtım yapılıyor. Kritik durak Hazar Gölü. Ağ atılan çocuklar, 12-15 yaş grubu. İlk olarak parti binasında elenen çocuklar, Elazığ yolu üzerinde Hazar Gölü kıyısında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Dinlenme Tesisleri'ne sözde tatil ve dinlence için gönderiliyor. Buradaki "staj"dan geçenler, dönüşte artık ailelerinden ve okullarından ayrılarak örgüte adım atıyorlar. İlk durak, şehirdeki "hücre evi". Stajın teorik kısmı ve kişilik testlerinin yapıldığı sürenin sonunda, Lice ve Silvan'daki kamplara gönderiliyorlar. Silah eğitimi de tamamlandıktan sonra Suriye ve Irak'taki kamplara dağıtım yapılıyor. Anlatımlarda sıkça geçen "Hazar Gölü'ne gitti" ya da "Beni Lice'ye yönlendirdiler, Lice'de, Silvan'da aradım" ifadeleri de, bu güzergahın ipuçlarını veriyor.

KAMP NE ZAMAN KURULDU

Hazar Gölü Tesisleri, 2004 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) adına katılıp belediye başkanı olan Osman Baydemir döneminde kuruldu. Aynı dönemde, sonradan 2014 seçimlerinde Diyarbakır'a "Eşbaşkan" olacak olan Fırat Anlı da Yenişehir Belediyesi Başkanı seçildi. O zaman belde olan Bağlar, Kayapınar, Sur'da ve ilçeler Lice, Silvan, Dicle, Ergani, Hazro, Kocaköy'de de SHP kazandı. 2009'daki yerel seçimlerde ise, dönemin HDP'si olan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 14 ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Açılım ve çözüm sürecinin dallanıp budaklandığı bu yıllarda, PKK'ya yoğun bir kadro akışı sağlandı.

YAZ KAMPI MODELİ KURULDU

21 Temmuz 2013'de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Elazığ Hazar Gölünde kurulan Çocuk Yaz Kampı'nı ziyaretinde, "Hazar Gölü, 8 yıldan bu yana organize edilen Çocuk Yaz Kampı alanında bir modele dönüştü. Kent genelinde çocuklarla ilgili çalışma yapan 19 kurum ve kuruluşun sürece katan Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve risk altında bulunan çocuklara birer hafta tatil yaptırıyoruz" dedi. Üzerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tesisleri yazılı giriş takına Kürtçe pankart asıldı.

YAŞASIN ANLI YAŞASIN APO

2014'de bu kez BDP (yani bugünün HDP'si) olarak seçime girip Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olan Fırat Anlı'nın Yaz Kampını ziyaretleriyle basına yansıdı. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı ve sonrasında KCK hükümlüsü olan Anlı'nın Hazar Gölü'nde çekilen hatıra fotoğraflarında, barış işareti yapan, sarı-kırmızı-yeşil renkli formalar giyen çocuklara PKK marşı söyletildi. Ziyaretçi defterinde ise "Yaşasın Anlı, Yaşasın Apo" yazıları yer aldı. Diyarbakırlılar, tam da o yılları, "Hazar Gölü'ne 500 çocuk gider, 200'ü döner" diye anlatıyor...

HAZAR GÖLÜ MÜDAVİMİNİN SİCİLİ

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak Gülten Kışanak'ın yanında boy gösteren Fırat Anlı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Ekim 2016'da tutuklandı. Anlı hakkında hazırlanan iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme", "Örgüt üyesi olmak" ve 9 kez "Örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. (Aydınlık)