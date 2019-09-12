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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:21

soruşturmasında gelen bir itiraf mahkemeyi harekete geçirdi!

Hain terör örgütü için yürütülen soruşturmada bir itiraf mahkemeyi harekete geçirdi. FETÖ üyesi polislerin ’e (16) ne atılması için verdiklerini söyledi. Bu itirafın ardından FETÖ'nün amaçları doğrultusunda soruşturma yürütmekle suçlanan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

FETÖ soruşturmasında gelen bir itiraf mahkemeyi harekete geçirdi!
'cü polislerin ne atılması için 'e (16) verdikleri itirafı mahkemeyi harekete geçirdi. Bu itirafı 8 yıl önce Ergenekon davasında dile getiren Şinal, itiraflarından dolayı FETÖ savcısının açtığı davada beraat etti. Mahkeme heyeti, kumpasçı polislerin tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şinal, "Ben kullanıldım, sonra pişman oldum ve devletimin tarafında yerimi aldım" dedi.

29 Mart 2008'de Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması olayında tutuklanan Şinal, kendisini 'in adamı Boğaç Kaan Murathan'ın azmettirdiğini söylemiş ancak daha sonra ifadesini değiştirmişti. Şinal, Murathan aleyhinde ifade vermesi için kendisini polisin zorladığını, hatta Cumhuriyet gazetesine atması için polisin kendisine el bombası verdiğini anlatmıştı.

Özel yetkili 22. 'nin kapatılması üzerine Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden davada önceki gün karar duruşması yapıldı. Şinal'e baskı yapıp Ergenekon davasının delillerini karartmakla suçlanan sanıklar, asıl karartmayı FETÖ'cü polislerin yaptığını ve birçok insana uydurma delillerle kumpas kurduklarını anlattı.

Kararını açıklayan mahkeme FETÖ'nün amaçları doğrultusunda soruşturma yürütmekle suçlanan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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