Annelerin haklı isyanı sonucu PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan eylem dalga dalga büyüdü. Hacire Ana'nın başlattığı "evladımı geri istiyorum" çığlığı ile kamuoyunun gündemine oturan isyanda, HDP binasının önünde eylem yapan aile sayısı 24'e yükseldi.
HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'TAN KÜSTAH TWEET
Annelerin taleplerini yerine getirmek, onların sesine kulak vermek yerine zaman zaman ailelere saldıran HDP'liler sosyal medya üzerinden de alay edercesine paylaşımlarda bulunuyor.
Bunun son örneği de HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı küstah paylaşım oldu. Twitter hesabından eylem yapan annelerle dalga geçen bir video paylaşımında bulunan Beştaş, "İl binamız herkese açıktır. Bekleriz :))" yazdı.
İŞTE BEŞTAŞ'IN O KÜSTAH PAYLAŞIMI
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