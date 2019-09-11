Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.09.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 11:20

Evlat nöbetindeki anneler 'yı endişelendirdi! Tehditlere başladılar...

'da çocukları tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden , kaçırılan evlatlarını isteyen aileleri provokotörlükle suçladı. PKK elebaşı Karasu, ‘anneleri anlıyoruz’ diyen ’lileri ‘meşruiyet sağlıyorsunuz’ diye azarladı.

Evlat nöbetindeki anneler PKK'yı endişelendirdi! Tehditlere başladılar...

Terör örgütü , çocuklarını zorla dağa kaçırdığı anneleri tehdit etti. Örgütün elebaşlarından , annelerin 'Evlat Nöbeti'ni 'özel savaş aracı' olduğunu ileri sürdü. Ailelerin eylemini 'provokasyon ve komplo' olarak nitelendiren Karasu, 'nin bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğinin adeta direktifini de verdi. Karasu, "Bazı HDP'lilerin 'bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok' demesi yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur. Kürt halkının özgürlük savaşına karşı özel savaş aracı olarak kullanılmalarının nesini anlayacağız. Anlayışla karşılarsak o zaman bu aileler üzerinden yürütülmek istenen kirli özel savaş politikalarına meşruiyet kazandırılmış olunur" dedi. Terörist Karasu, "HDP'nin anlayacağı tek şey var, o da bu ailelerin özel savaş planlaması ve oyunları temelinde oraya gönderildiğidir" ifadesini kullandı.

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Orada oturan anneleri ve babaları çok iyi anlıyoruz. O konuda en ufak hiçbir şüphemiz yok. Çünkü bizim mücadelemiz bir tek anne ve babanın daha acı çekmemesi içindir" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEvlat nöbetindeki anneler PKK'yı endişelendirdi! Tehditlere başladılar...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri