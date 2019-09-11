İşçi kıyımıyla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan İBB yöneticilerine ballı maaş!

15 BİN LİRA EK MAAŞ

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.

Danışmanlar Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın da; 2 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildi.