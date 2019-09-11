İşçi kıyımıyla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan İBB yöneticilerine ballı maaş!
İşçi kıyımına 'israfı önleme' bahanesi üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe yeni başlayan danışman, daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarına 'huzur hakkı' adı altında aylık 15 bin liraya varan ek maaş verildiği ortaya çıktı.
Binlerce işçiyi kapının önüne koyan ve önceki dönemde 'israf' yapıldığı algısı oluşturmak için belediyenin hizmet araçlarını bile 'makam aracı' diye Yenikapı'ya toplayıp şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), ballı maaş döneminin başladığı ortaya çıktı. 23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yeni göreve başlayan başkan danışmanları, daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve bazı CHP milletvekillerinin yakınlarına verilen ballı maaşların listesine ulaşıldı.
15 BİN LİRA EK MAAŞ
'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.
Danışmanlar Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın da; 2 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildi.
4 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 3 MAAŞ, 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 MAAŞ ALIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Ertuk da iki maaş alıyor. Yavuz Ertuk, hem Genel Sekreterlik, hem de İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak maaş aldığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 6 genel sekreter yardımcısı da ballı maaş alıyor.
İBB Genel Sekreter yardımcıları Yeşim Meltem Çiftçi, Mehmet Çakılcıoğlu, Mehmet Murat Kalkanlı ve İbrahim Orhan Demir, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor.
Şengül Altan Arslan ve Turgut Tuncay Özbilgin de, hem Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan, hem de belediye şirketinden birer maaş alıyor.