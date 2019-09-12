Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti. Önemli mesajlar verdi:İnsanların acısı üzerinden siyaset yapılamaz.Belediye baş kanlarının görevi, devr-i sabık peşinde koşmak değildir.Hizmet söz konusu ise kimsenin partisine bakmadık.Ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum.Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Davete 30 büyükşehir belediye başkanından 29'u katılırken, CHP 'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, yurt dışında olduğu için mazeret bildirdi.Siyasi olarak elbette farklı görüşlere sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Türkiye için işbirliği zeminini oluşturup işletmeliyiz.Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce, binlerce kişinin ekmeği ile oynanması ne hakka, ne hukuka, ne adalete, ne de insanlığa sığar. Buna rağmen son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz.

Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde bizden önceki dönemlerden kalma personel vardı. Bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadık. Ne personelle, ne araçlarla, ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.Külliyede'ki toplantıda belediye başkanlarının kendi aralarında iletişim sağlamaları için ortak WhatsApp grubu kurulması kararı alındı.İBB Başkanı İmamoğlu, geriye doğru yaslanırken dengesini kaybeder gibi oldu. İki kez koltuk değiştirdi. Erdoğan da "Bizden kaynaklanmıyor. Devletin malı, kırılırsa ödersin" diye espri yaptı.