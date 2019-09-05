Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev ''Sistem Türkiye'de gelecek yıl, bahara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta sonra Türkiye'de olacak'' dedi.

Şugayev, Türk uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini ve eğitimlerin 2019 sonu-2020 başına kadar devam edeceğini belirtti. S-400'lerin sevkiyatının ilk aşamasının 27 Temmuz'da tamamlandığını ve sistemlerin parçalarının sevkiyatının yapılabilmesi için 30 uçuş gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Sevkiyatın ikinci aşaması ise 27 Ağustos'ta başladı. Mürted Üssü'ne sevkiyat için şimdiye kadar sekiz uçuş gerçekleştirildi. Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında dün Türkiye'ye sistemlerin başka parçaları getirildi. İl-76TD uçağı Mürted Üssü'ne iniş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jukovski'deki Maks-2019 havacılık fuarında, sevkiyatların ikinci aşamasının eylül sonunda tamamlanacağını ve personel eğitimlerinin devam ettiğini söylemişti. Uzmanların eğitimleri ise Gatçina'daki Rusya Hava Kuvvetleri'e ait merkezde gerçekleştiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerle ilgili ''Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulunmuştu. Demir, S-400'lerin potansiyellerinden tam anlamıyla yararlanmalarının da Haziran 2020'ye kadar mümkün olacağını ifade etmişti. Demir'e göre, personel eğitimleri aynı yılın haziran ayına kadar tamamlanacak.

Başkan Erdoğan daha önce S-400'lerin tamamının Nisan 2020'de yerlerine yerleştirilmiş olacağını ifade etmişti.