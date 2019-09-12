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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 17:23

Yer ... Görenler şaşkına dönüyor

'nın Selamlık Salonu'nda restorasyon çalışması yapılan  "Sürre Alayı" tablosu altın varak çerçevesi bakımından sarayın en büyük tablo çerçevesi olma özelliğine sahip. Restorasyon çalışması süren tablonun 3 aylık bir çalışmanın ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.

Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonundaki yazı dairesinde geçtiğimiz ay restorasyon çalışmalarına başlanan "Süreyye Alayı" tablosu 1873 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmedilmiştir.

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