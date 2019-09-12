Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonundaki yazı dairesinde geçtiğimiz ay restorasyon çalışmalarına başlanan "Süreyye Alayı" tablosu 1873 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmedilmiştir.
Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonundaki yazı dairesinde geçtiğimiz ay restorasyon çalışmalarına başlanan "Süreyye Alayı" tablosu 1873 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmedilmiştir.
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