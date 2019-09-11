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  • 11.09.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 10:52

o görüntüleri paylaştı! Saniyede 3 km hızla...

, testinde kızağın saniyede 3 kilometre hız kat ettiği görüntüler paylaştı. Ses hızından 8 kat daha hızlı olduğu söylenen hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği bildirildi. Roket kızağının ’dan ’a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi. Görüntü, “Yapabilirsen beni yakala” mesajıyla paylaşıldı.

ABD o görüntüleri paylaştı! Saniyede 3 km hızla...

Dünya ülkeleri her geçen gün yeni bir silah daha tanıtıyor. tarafından paylaşılan son görüntü de bunlardan biri oldu. ABD basını testinin videosunu son dakika bilgisi olarak paylaştı.

ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.

Test, 'da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirildi.

SESTEN 8 KAT DAHA HIZLI
Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi.

LONDRA'DAN NEW YORK'A 30 DAKİKA
Hipersonik roket kızağının 'dan 'a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi.

ABD HAVA KUVVETLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü.

YAPABİLİRSEN BENİ YAKALA
Görüntü, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "Yapabilirsen beni yakala"mesajıyla paylaşıldı.

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