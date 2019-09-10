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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 14:37

Başkan Erdoğan'dan için taziye mesajı

, hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan'dan Yeşilçam'ın yıldızı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan mesajında: 'Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

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