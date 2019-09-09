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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 16:59

'den Yenikapı'daki araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi

meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. , İmamoğlu'nun "israf" şovuyla Yenikapı'da sergilediği araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi sundu. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.

AK Parti'den Yenikapı için araştırma komisyonu önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlık yaptı. Oturumda grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz hizmeti teklifleri tartışıldı.



AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.

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