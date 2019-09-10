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  • 10.09.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 15:23

Bakanlıktan o iddialarla ilgili flaş açıklama

, " askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği" iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlık yayınladığı açıklamada iddiaların "gerçek dışı" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan o iddialarla ilgili flaş açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu de "Birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği" iddialarının yer aldığı belirtilen açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur." ifadesine yer verildi.

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