Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ait 'Hijyen Evler' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon yaptı.
YAKALANMAMAK İÇİN SAHTE KİMLİK
12 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin dolar, yakalanmamak amacıyla farklı isimlere düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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