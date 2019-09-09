Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.
Son dakika: MSB duyurdu: İngiliz harp mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
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