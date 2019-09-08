Yenikapı’daki araçlar Edirnekapı’ya çekildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı Miting Alanı'nda makam aracı oyununu gözler önüne seriyoruz. 5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na makam aracı olarak getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na ait üç aracın, 6 Eylül Cuma günü Edirnekapı Evde Sağlık Hizmet Müdürlüğü'nün otoparkında olduğu tespit edildi.

EVDE SAĞLIK HİZMET ARAÇLARI YENİKAPI'DAN EDİRNEKAPI'YA GETİRİLDİ

Evde Sağlık Hizmetleri'ne ait 34 YL 2681, 34 YL 7928 ve 34 YL 3991 plakalı üç araç; 5 Eylül'de Yenikapı Miting Alanı'na getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; söz konusu araçların bakıma muhtaç ve hasta kişilerin tedavisi için hekimler ve belediye personelinin kullandığı araçlar olduğunun gazete ve televizyonlarda haber olunmasının ardından harekete geçti ve araçların Yenikapı Miting Alanı'ndan çıkarılmasına karar verdi.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ARAÇLARI MİTİNG ALANINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Araçlar, 6 Eylül'de Edirnekapı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. 34 YL 2681, 34 YL 7928 ve 34 YL 3991 plakalı araçlar, merkezin otoparkında bulunuyor.

Evde Sağlık Hizmetleri; İstanbul'da yaşayıp, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere evlerinde sağlık hizmeti veriyor. 3 aracın da saha çalışmasında kullanıldığı ve hasta tedavileri için evlere gittiği öğrenildi.

2001 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Evde Sağlık Hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001 yılında başlatılmış bir hizmet.. Sağlık hizmetlerinin hastaları evlerine kadar götürülmesiyle birlikte; hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hastanede yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesini de öngörülüyor.

HİZMETTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi

Hastanın desteğe muhtaç olması

Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olması

Yaşlı, kimsesiz ve engelli olması

Ev ortamında muayene ve fizyoterapi ihtiyacı olması

Yalnız yaşayan ve başkasına bağımlı olan hastaların kişisel işlerini yapamaması

Fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktivitelerinin yetersiz olması

Hastanın kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamaması

KAMYONETLER VE DERİN DONDURUCULU HİZMET ARAÇLARI DA ALANDAN ÇEKİLDİ

Öte yandan; Yenikapı Miting Alanı'na getirilen çok sayıda kamyonet ve derin donduruculu hizmet aracının alandan çıkarıldığı tespit edilmişti.

Sabah/Kenan Kıran