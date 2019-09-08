İBB'ye kayyum atanacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Konuyla ilgili bir açıklama geldi. CNNTürk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Soylu, kayyum atamalarının sadece terörle ilişkili olan belediyelere yapıldığını İstanbul ve ankara için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanını seçilme kararıdır. Hem demokratik, hem de hukuki bir karardır.İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Benim çöpümü topla, suyumuı akıt, başıma bir iş geldiğinde çözmeye çalış bir belediye bunun için seçilir. Türkiye'yi idare etmek büyük büyük laflar söylemek için de seçilmez. İşini iyi yapmak için seçilir."

"Belediyeler önemli işlerdir. Türkiye yönetmeye hevesli olabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapacaksınız. Bu belediyelerin Diyarbarkı, Van, Mardin bunların alınmasının terörle ilişkili olduğunu ifade ettim. Diyarbakır'a gidip ziyaretlerde bulunuyor. 'Burdan size 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben selam falan göndermedim. Bizde İstanbul seçmeniyiz. Ben de eşim de selam falan göndermedim. Bir İstanbul Belediye Başkanı bunu söyleyemez. Ben uyarmak durumundayım. Terörle ilişkisi olan belediyelere kayyum atandı diye destek vermeye giden İmamoğlu neden oradaki acılı anneleri görmedi? Diyarbakır HDP binası önünde Hacire Anne de vardı? Bu feryada devlet baksın demek yanlış."