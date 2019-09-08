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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 11:35

Son dakika: 'ye atanacak mı? İçişleri Bakanı 'dan açıklama!

'ye atanacak iddiaları gündemdeyken İçişleri Bakanı katıldığı bir televizyon programında " ve için bir kayyum ataması söz konusu değildir. Kayyum terörle iş birliği olan belediyelere atanır" ifadelerini kullandı.

İBB'ye kayyum atanacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

'ye atanacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı 'dan Konuyla ilgili bir açıklama geldi. CNNTürk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Soylu, kayyum atamalarının sadece terörle ilişkili olan belediyelere yapıldığını ve için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanını seçilme kararıdır. Hem demokratik, hem de hukuki bir karardır.İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Benim çöpümü topla, suyumuı akıt, başıma bir iş geldiğinde çözmeye çalış bir belediye bunun için seçilir. 'yi idare etmek büyük büyük laflar söylemek için de seçilmez. İşini iyi yapmak için seçilir."

"Belediyeler önemli işlerdir. Türkiye yönetmeye hevesli olabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapacaksınız. Bu belediyelerin Diyarbarkı, , bunların alınmasının terörle ilişkili olduğunu ifade ettim. 'a gidip ziyaretlerde bulunuyor. 'Burdan size 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben selam falan göndermedim. Bizde İstanbul seçmeniyiz. Ben de eşim de selam falan göndermedim. Bir İstanbul Belediye Başkanı bunu söyleyemez. Ben uyarmak durumundayım. Terörle ilişkisi olan belediyelere kayyum atandı diye destek vermeye giden İmamoğlu neden oradaki acılı anneleri görmedi? Diyarbakır binası önünde Hacire Anne de vardı? Bu feryada devlet baksın demek yanlış."

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