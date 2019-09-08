Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Eylül ayının ikinci haftasına girmeden önce il il sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı peş peşe geldi. ''Bugün hava nasıl olacak, sağanak yağış nerelerde etkisini gösterecek?'' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı vatandaşları tedbirlik olmaları gerektiği konusunda uyardı. İşte, İstanbul başta olmak üzere 5 günlük tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin bilgiler…

HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK? (8 EYLÜL 2019)

Haberimizden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde 8 Eylül'de (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU'DA 5 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 29°C

Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile yarın (Pazar) Van, Hakkari, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık