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’nun ’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı!

İmamoğlu, ’da algı operasyonu yaptı. Hizmet araçlarını, diye sergilemeye kalktı. Otomobillerden biri ise kendi vekili ’nun çıktı.




İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , hizmet araçlarını lüks olarak lanse edip 'da sergilemeye kalktı. Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de bulunduğu pek çok araç, sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı. Yenikapı'daki iki makam aracından birinin Ekrem İmamoğlu'nun vekili, Başkanvekili 'li Meclis Üyesi 'nun çıktı.

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