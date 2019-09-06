İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmet araçlarını lüks makam aracı olarak lanse edip Yenikapı'da sergilemeye kalktı. Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de bulunduğu pek çok araç, sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı. Yenikapı'daki iki makam aracından birinin Ekrem İmamoğlu'nun vekili, İBB Başkanvekili CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun çıktı.
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