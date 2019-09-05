23 Haziran'da İBB Başkanlığını devralan Ekrem İmamoğlu ve ekibi algı operasyonlarıyla karalama kampanyalarına devam ediyor. "İsraf düzeni" söylemi üzerinden vatandaşı aldatan İmamoğlu ve ekibinin son girişimi ise İBB'nin hizmet için kullanılan araçları üzerinden oldu.







HİZMET ARAÇLARINA "İSRAF" DEDİLER

Vatandaşa hizmetten bihaber CHP'li belediye, hizmet için kullanılan araçları "israf" gibi gösterdi. İçerisinde birçok hizmetleri araçlarının ve 297'si aktif görevde olan müdür yardımcılarının da bulunduğu araçları sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, "Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul'a nefes aldırmaya devam ediyor." diyerek algı yaratmaya çalıştı.





İMAMOĞLU'NUN DEVRETTİĞİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİNDE İBB'NİN 2 KATI ARAÇ VAR!

CHP'li Kaftancıoğlu'nun asılsız yalanı belediyenin raporlarıyla ortaya çıktı.İmamoğlu'nun devrettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde 479 personele 120 binek araç düşerken İBB'de ise 13.663 personele 1614 araç düşüyor. Bu rakamlara göre israf var denilen İBB'de her 8.5 kişiye 1 araç düşerken İmamoğlu'nun devrettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde her 4 kişiye 1 araç düşüyor.







İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NÜN BORCUNU 5 KATINA ÇIKARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlar için yaptığı hizmetleri "israf" diye nitelendirerek AK Parti'ye çamur atan CHP'li Ekrem İmamoğlu 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'ni israf batağına soktuğu ortaya çıkmıştı. İmamoğlu döneminde borcu 5 kat artan Beylikdüzü'nün borcun 490 milyon TL'yi aşmıştı.



İŞTE CHP'NİN İSRAF YALANINI ÇÜRÜTEN O RAKAMLAR





























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