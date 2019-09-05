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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 00:21

Euronews ve 'den inanılmaz Yenikapı yalanı! ''ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye verdiler

Başkanı İmamoğlu, Yenikapı'ya 'lüks ' diye zabıta, aşevi ve dondurucu araçları ile diğer bazı hizmet araçlarını getirterek bir siyasi şova imza atmıştı. ve Euronews ise İmamoğlu'nun algı operasyonunu desteklemek adına etik dışı bir yalana başvurarak ''ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye servis etti.

31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu iddia eden ancak bu iddiasını bir türlü ispatlayamayan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hizmet için kullanılan ve aralarında zabıta araçları, aşevi araçları ve dondurucu da bulunan araçları 'makam aracı' diye Yenikapı'ya getirterek sergiledi.

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