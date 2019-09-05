31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu iddia eden ancak bu iddiasını bir türlü ispatlayamayan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hizmet için kullanılan ve aralarında zabıta araçları, aşevi araçları ve dondurucu da bulunan araçları 'makam aracı' diye Yenikapı'ya getirterek sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.