31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu iddia eden ancak bu iddiasını bir türlü ispatlayamayan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hizmet için kullanılan ve aralarında zabıta araçları, aşevi araçları ve dondurucu da bulunan araçları 'makam aracı' diye Yenikapı'ya getirterek sergiledi.