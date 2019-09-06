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  • 06.09.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 12:30

Hükümetten İmamoğlu'nun "israf" şovuna sert tepki: Belediye işi şov işi değildir

, tarafından Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında, "Böyle bir şey söz konusuyla, kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Belediye işi şov işi değildir" dedi. Soylu, İmamoğlu'nun güneydoğu ziyaretlerini de eleştirdi.

gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, İmamoğlu'nun güneydoğu ziyaretleri ve Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında konuştu.

YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR
Böyle bir şey söz konusuyla, kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa ilgili bakanlığa söylenir, söylenmedi. Biz bunu araştırma hakkına sahibiz. Bunlar hizmete gerekli değilse, eksiltme ortaya koyarak ihaleyi azaltmak hakkındır. Kiralar ödenirken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamak. Hizmetteki araçları çekiyorsan bu da görev ihmalidir. Bunlar İçişleri'nin görevi dahilindedir.



İMAMOĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ
Başka meselelerde 'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, en ufak meselede elindeki kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanlara sormak lazım. Biz hepimiz öleceğiz ama tarih mücadeleyi kaydedecek. Bu işe duyarsızlık gösterenler var. Bu insanlara üzülerek bakıyorum, işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum.

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