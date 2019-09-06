CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, TBMM'de danışman olarak görev yapan eşi Ali Mert Taşçıer'i, Burdur Belediyesi'nde istisnai kadrodan özel kalem müdürü yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin belediye başkanlarına yaptığı "Yönetici atamalarında liyakatı esas alın. Milletvekili telefon ederse dinlemeyin" uyarısını hiçe sayan Taşçıer'in eşine yaptığı torpilin belgesine TAKVİM ulaştı.





CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in imzasıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yollanan yazıda "Belediyemizde boş bulunan 1.Dereceli Özel Kalem Müdürlüğü'ne Ali Mert Taşçıer'in açıktan atama yapılmasına izin verilmesi hususunda gereğini arz ederim" denildi. Böylece CHP'li vekilin eşi sınavsız devlet memuru olma hakkını kazandı. Taşçıer'in Burdur'dan kadrosunu aldıktan sonra CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Eğitim Kültür ve Sağlık Daire Başkanı olarak atanacağı iddia edildi.





GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

31 Mart seçimlerinden sonra tasarruf gerekçesiyle binlerce çalışanın işten çıkarıldığı CHP'li belediyelerdeki akraba torpilinin milletvekili eşlerine kadar uzanması şaşkınlık yarattı. CHP'nin eczacı kökenli milletvekili Gamze Taşçıer aynı zamanda partisinin Burdur sorumlusu olarak görev yapıyor. Sorumlu olduğu ilin belediyesinden eşine devlet memuru kadrosu alan CHP'li kadın vekile parti yönetiminin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. CHP bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu ve 3 grup başkanvekilinin imzasını taşıyan "Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi" hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunmuştu. CHP'li vekilin bu teklife rağmen eşine yaptığı torpil parti kulislerini karıştırdı. Taşçıer'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in danışmanlığını yapan eşini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Eğitim, Kültür ve Sağlık Daire Başkanı olarak atamak için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.





BALLI AİLE

Yerel seçim sürecinde CHP adayı Mansur Yavaş'ın yanından hiç ayrılmayan Taşçıer parti içinde hızlı yükselişi ile dikkat çekiyor. Eşi Ali Mert Taşçıer ise CHP'nin etkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in danışmanı olarak görev yapıyor. Ali Mert Taşçıer 24 Haziran seçimlerinde eşi Gamze Taşçıer'in aday olduğu Ankara 1.Bölgeden sorumlu parti görevlisi olarak da çalışmış bu durum CHP'de krize yol açmıştı. Ancak yaşanan tartışmalara rağmen Gamze Taşçıer seçilebilecek sıradan milletvekili adayı yapılmıştı. Taşçıer daha sonra CHP'nin en üst karar organı olan Parti Meclisine de girmeyi başardı.



TAKVİM ÖZEL