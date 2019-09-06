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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 11:49

yine kıvırdı!

hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Başkanı , bugün görülen davasında yine inkar siyasetine başvurdu. Kaftancıoğlu, "Ben hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin 'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki hakaret paylaşımları inkar eden Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan Başkanı 'nun davası başladı.

37. 'ndeki görülen duruşmada mahkeme başkanı Akın Gürlek, geçen celse savcının esas hakkındaki mütalaasını bildirdiğini belirterek önce katılanlara söz verdi. Katılanlar, Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra sanık Canan Kaftancıoğlu'na söz verildi. Kaftancıoğlu, "Ben hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin 'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" ifadelerini kullanarak, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları inkar etmesi dikkat çekti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ
18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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