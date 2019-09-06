Cumhurbaşkanlığı'ndan Avrupa'ya rest: Tehdit veya blöf değil

AK Parti 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda AB'nin söz verdiği desteği sağlamadığını söyleyerek "Bu şekilde giderse sınır kapılarını açacağız" ifadelerini kullanmıştı.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi. Oktay: "Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN BEKÇİSİ DEĞİLDİR

Oktay, açıklamasında "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." dedi.