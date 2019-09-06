AB başta olmak üzere dünyadan gereken desteği alamadık. Bir taraftan geliyorlar, geri gönderiyoruz. Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalırız.
Kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işe katlandık. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Bakalım nasıl oluyormuş, siz de bunu bir görün.
TARİHİ REST
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Özetle şu ifadeleri kullandı:
YENİKAPI RUHU: Yenikapı ruhuna ilk darbe 'kontrollü darbe' söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir.
GERİYE DÖNÜŞ YOK: CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.
DOĞU AKDENİZ MESAJI: Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi konuma gelmemize vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerine borçluyuz. Doğu Akdeniz'de şu ne diyor, bu ne diyor, değil. Biz ne diyoruz buna bakıyoruz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.
TEHDİTLER KORKUTAMAZ: Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine kararlılığımızı perçinler. Bize 'Ortadoğu'da ne işiniz var' diyenlerin, bunu niye söyledikleri belli. Ama ne işimizin olduğunu onlara gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz.
40 MİLYAR DOLAR: Biz Batı'daki bazı ülkelerin yaptığı gibi 50 tane, 100 tane, 200 tane mülteciye ancak kapı açabilenler değil, tam aksini yaptık. Bizim yaptığımız harcamalar 40 milyar doları buldu.
KAPILARI AÇARIZ: Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Bir taraftan geliyor, bir taraftan geri gönderiyoruz. Böyle oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek vereceksiniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?
MÜCADELEYLE GEÇECEK
İdlib tarafında milyonlarca yeni sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya bulunan Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Önümüzdeki günler ve aylar bu çerçevede vereceğimiz büyük mücadeleyle geçecektir.
EDA IŞIK
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