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  • 06.09.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:16

Başkan Erdoğan'ın resti 'yi telaşlandırdı: "Ödeme yapacağız, kapıları açmayın!"

131. Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan'ın Suriyeli lar konusunda 'nin söz verdiği desteği sağlamadığını söyleyerek "Bu şekilde giderse sınır kapılarını açacağız" ifadelerini kullanması Avrupa Birliği'ni telaşlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan , ödemelere devam edeceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın resti AB'yi telaşlandırdı: Ödeme yapacağız, kapıları açmayın!

Başkan , partisinin 131. Başkanları Toplantısı'nda

Suriyeli mülteciler için Avrupa'nın söz verdiği destekleri sağlamadığını hatırlatarak kapıların açılileceğini söyledi.

Bu sözler Avrupa'nın gündemine oturdu.

, Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı.

"TÜRK ORTAKLARIMIZA GÜVENİMİZ DEVAM EDİYOR"
Sözcü Bertaud, geçtiğimiz hafta AB ve arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak, "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor." dedi.

"GERİ KALAN KISIM KISA SÜREDE AKTARILACAK"
Başkan Erdoğan'ın "AB, söz verdiği yardımları vermedi." ifadesine de yanıt veren Bertaud, "lar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5.6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak." dedi.

AB'NİN ÖDEME YAPTIK YALANI
Bertaud, Türkiye'yi 5.6 milyar euroluk ödeme yapıldığını söylese de Türkiye ödenen paranın 2.6 milyar olduğunu söylüyor.

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