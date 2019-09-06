Son dakika: Ekim'de af var mı? Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? 6 Eylül af ile ilgili son gelişmeler

Af yasasında son gelişmeler neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı af açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla af yasasını beklemeye başlayanlar konu ile ilgili gelecek müjdeli habere kilitlendi. Af konusunda peş peşe gelen açıklamalar ile yasanın ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Son gelişmelere göre, yargı paketinde sona gelindiği bildirildi. Af isteyenler Meclis'in açılacağı tarihi bekliyor. Peki, genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 6 Eylül af ile ilgili son gelişmeler...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.