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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 12:21

Son dakika: 'da korkutan deprem! 6 Eylül AFAD

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 62 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. İşte AFAD tarafından yapılan 6 Eylül tarihli son deprem açıklamaları...

Antalya'da korkutan deprem!

'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.59'da yerin 62 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.09.06 10:44:21 38.9475 42.3190 13.2 -.- 2.3 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
2019.09.06 09:36:27 35.2702 27.3872 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.09.06 09:16:59 36.8073 29.2022 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
2019.09.06 08:27:24 36.4122 28.6575 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2019.09.06 08:02:03 39.0012 26.0813 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2019.09.06 06:21:12 38.7622 38.1552 8.2 -.- 2.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.09.06 05:23:48 34.9857 24.5708 5.8 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.09.06 04:07:19 35.1000 28.0025 12.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.09.06 03:27:27 36.4405 28.6325 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

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