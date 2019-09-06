Antalya'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.59'da yerin 62 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.06 10:44:21 38.9475 42.3190 13.2 -.- 2.3 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)

2019.09.06 09:36:27 35.2702 27.3872 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.09.06 09:16:59 36.8073 29.2022 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)

2019.09.06 08:27:24 36.4122 28.6575 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.09.06 08:02:03 39.0012 26.0813 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.09.06 06:21:12 38.7622 38.1552 8.2 -.- 2.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)

2019.09.06 05:23:48 34.9857 24.5708 5.8 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.09.06 04:07:19 35.1000 28.0025 12.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.09.06 03:27:27 36.4405 28.6325 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ