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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 03:24

Kaş ve 'teki orman ları kontrol altına alındı

ve , 'nın Kaş ve 'in ilçelerindeki orman larının kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, söz konusu yangınlarla birlikte ülke genelinde dün yaşanan 21 yangının, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındığı da kaydedildi.

Antalya'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama

ve , 'nın Kaş ve 'in ilçelerindeki orman larının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş ilçesinde dün saat 14.15'te başlayan ve ilk müdahalesi saat 14.30'da yapılan yangın ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde 17.50'de çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yangınlarla birlikte ülke genelinde dün yaşanan 21 yangının, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındığı da kaydedildi.


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