'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı. Medya AŞ'de ve BELTUR'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi.