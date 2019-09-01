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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 23:01

'ndan bir daha! 'a ve 'ye

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla koltuğa oturan 'nin Başkanı yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve larla göreve başladı. , 'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam yapıldığını açıklamıştı. 'a ve 'ye yaptı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı. Medya AŞ'de ve BELTUR'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi.

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