İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lampedusa Liman Komutanlığının, denizdeki beşinci gününe giren ve psikolojik durumları kötüleşen 31 düzensiz göçmenin tahliyesine izin verdiği belirtildi. Gemidekilerin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince adaya taşındığı bildirildi.

STK'den cumartesi günü "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapılmıştı.

Bu arada, Mediterranea Saving Humans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.