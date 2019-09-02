Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.09.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 22:33

n gemisindeki düzensiz ler karaya çıktı

'de düzensiz leri kurtaran n sivil toplum kuruluşu () 'a ait gemisinde kalan son 31 göçmen de tahliye edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lampedusa Liman Komutanlığının, denizdeki beşinci gününe giren ve psikolojik durumları kötüleşen 31 düzensiz göçmenin tahliyesine izin verdiği belirtildi. Gemidekilerin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince adaya taşındığı bildirildi.

STK'den cumartesi günü "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapılmıştı.

Bu arada, Mediterranea Saving Humans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri