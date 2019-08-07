Sözde Atatürkçüler "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor!
Atatürkçülük üzerinden prim yapma peşinde olan CHP ve sözde gazeteci bir güruh, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş için sosyal medyada kampanya başlattı. Sezgin Tanrıkulu gibi bazı CHP milletvekillerinin, Can Dündar gibi sözde gazetecilerin ve sözde insan hakları aktivistlerinin, bebek katili PKK'ya her fırsatta desteğini açıkça belirten Selahattin Demirtaş'a "barış ve demokrasi adına" destek vermesi sosyal medyada büyük tepki topladı.Vatandaşlar Demirtaş'a destek veren bu isimler için "bebek katillerine özgürlük isteyeceksek ülkemizi savunmanın ne anlamı var" diyerek tepki gösterdi.
Terör örgütü yandaşları, PKK terör örgütünü açıkça desteklemekten geri durmayan ve terör örgütü elebaşı Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terör sempatizanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Sosyal medyada başlatılan bu kampanya, Türkiye düşmanlarının da toplanma noktası oldu. Kampanyaya MİT tırları kumpasının içinde yer alan Can Dündar da destek verdi.
Kampanyaya destek veren bir başka isim sözde insan hakları aktivisti CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu. PKK'nın öldürdüğü çocuklar için sesini çıkartmayan Sezgin Tanrıkulu, terör sempatizanları için özgürlük istedi. Tanrıkulu, Demirtaş'a destek mesajında "Arkadaşım, dostum ve meslektaşım #SelahattinDemirtaş haksız, hukuksuz yere 3 yıldır cezaevinde özgürlüğünden uzak tutuluyor." ifadelerini kullandı.