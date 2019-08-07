Sözde Atatürkçüler "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor!

Terör örgütü yandaşları, PKK terör örgütünü açıkça desteklemekten geri durmayan ve terör örgütü elebaşı Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terör sempatizanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Sosyal medyada başlatılan bu kampanya, Türkiye düşmanlarının da toplanma noktası oldu. Kampanyaya MİT tırları kumpasının içinde yer alan Can Dündar da destek verdi.