Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya, Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP'li milletvekilleri ile siyasetçi ve hukukçulardan oluşan yabancı heyet de katıldı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Selahattin Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, mevcut delil durumu ve sanığın savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatların tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bir üyenin muhalefet şerhi ile oy çokluğu ile Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



