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  • 19.06.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 21:14

hakkında karar verildi! Tutukluluk hali devam edecek

eski Eş Genel Başkanı 'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi, oy çokluğuyla reddedilirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

19'uncu 'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, , tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya, Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra bazı 'li milletvekilleri ile siyasetçi ve hukukçulardan oluşan yabancı heyet de katıldı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI
Selahattin Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, mevcut delil durumu ve sanığın savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatların tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bir üyenin muhalefet şerhi ile oy çokluğu ile Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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