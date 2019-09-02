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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 09:24

'de 'lı terörist teslim oldu

'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir 'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu. tarafından konu ile ilgili yazılı açıklama geldi.

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce /KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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