Koltuğa oturur oturmaz izne ayrılan İmamoğlu, leyleği havada gördü. İki kez ailesiyle tatile çıkarak Bodrum'da sefa sürdü. Bir ara İstanbul'a döndü. İşçileri kapının önüne koydu. Sonra Güneydoğu gezisinde bulundu. Makam odasının yolunu unuttu.
Önce Bodrum...
Ardından Diyarbakır ve Van...
Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da HDP'lilerle görüştü. "Sizinle aynı yerdeyiz" dedi.
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