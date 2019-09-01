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'li Başkanı makam odasının yolunu unuttu

'li Büyükşehir Belediye Başkanı, şehir şehir dolaştı. Bir tek makamına uğramadı. Son olarak Diyarbakır'da 'lilerle görüşen İmamoğlu "Sizinle aynı yerdeyiz" dedi.

Koltuğa oturur oturmaz izne ayrılan İmamoğlu, leyleği havada gördü. İki kez ailesiyle tatile çıkarak 'da sefa sürdü. Bir ara 'a döndü. İşçileri kapının önüne koydu. Sonra Güneydoğu gezisinde bulundu. Makam odasının yolunu unuttu.




Önce Bodrum...



Ardından Diyarbakır ve ...



, Diyarbakır'da 'lilerle görüştü. "Sizinle aynı yerdeyiz" dedi.

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