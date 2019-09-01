Koltuğa oturur oturmaz izne ayrılan İmamoğlu, leyleği havada gördü. İki kez ailesiyle tatile çıkarak Bodrum'da sefa sürdü. Bir ara İstanbul'a döndü. İşçileri kapının önüne koydu. Sonra Güneydoğu gezisinde bulundu. Makam odasının yolunu unuttu.