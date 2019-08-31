CHP'li Belediyelerdeki sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmalar artarak devam ediyor. Bugüne kadar HAK-İŞ üyesi bin 058 işçinin işine son veren CHP'li belediyeler, 23 bin 481 işçiyi de baskı ve tehdit sonucu HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan istifa ettirdi.
KILIÇDAROĞLU'NU TAKAN YOK
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde göreve gelen İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Bolu,Antalya gibi büyükşehirlerle bazı il ve ilçelerde belediye başkanlığı alan CHP işçileri yaptığı zülmü son günlerde artırarak sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda belediyelerde çalışan kimsenin işine son verilmeyeceğini belirterek, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." diye konuştu.
Ama Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Belediye başkanları kale almadığı gibi son günlerde de işçi çıkarmalarında hızlı artışlar göze çarpmaya başladı. Sadece İstanbul'da binden fazla işçinin iş aktine son verildi. İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Son seçim döneminde işe alınanların işine son verdik" yalanına sığınarak yıllarca belediye bünyesinde çalışan insanları işten attı.İşçi kıramak ve sendika değiştirtmek için birbiriyle adeta birbiriyle yarışa giren CHP'li belediye başkanlarına CHP Genel merkezinin de müdahale etmemesi dikkat çekiyor.
HAK-İŞ'TE DURUM
Belediye çalışanlarının büyük bölümü HAK-İŞ'e bağlı sendikalara üye. HAK-İŞ yetkilileri bugüne kadar konfederasyona bağlı Hizmet-İŞ Sendikasından 19 bin 315, Öz-Güven Sendikasından 2 bin 475, Öz-Taşıma Sendikasından da bin 691 olmak üzere 3 sendikadan, baskı ve eziyet sonucu 134 işyerinden toplam 23 bin 481 kişinin istifa ettirildiğini, 24 işyerinden ise bin 058 kişinin işten çıkarıldığını belirttiler. Yetkililer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gelişmeler yakından takip ettiklerini ifade ederek, işçilerin tekrar işlerine geri dönmeleri için bütün hukuki imkanları kullanacaklarını kaydettiler.
KILIÇDAROĞLU'NU TAKAN YOK
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde göreve gelen İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Bolu,Antalya gibi büyükşehirlerle bazı il ve ilçelerde belediye başkanlığı alan CHP işçileri yaptığı zülmü son günlerde artırarak sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda belediyelerde çalışan kimsenin işine son verilmeyeceğini belirterek, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." diye konuştu.
Ama Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Belediye başkanları kale almadığı gibi son günlerde de işçi çıkarmalarında hızlı artışlar göze çarpmaya başladı. Sadece İstanbul'da binden fazla işçinin iş aktine son verildi. İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Son seçim döneminde işe alınanların işine son verdik" yalanına sığınarak yıllarca belediye bünyesinde çalışan insanları işten attı.İşçi kıramak ve sendika değiştirtmek için birbiriyle adeta birbiriyle yarışa giren CHP'li belediye başkanlarına CHP Genel merkezinin de müdahale etmemesi dikkat çekiyor.
HAK-İŞ'TE DURUM
Belediye çalışanlarının büyük bölümü HAK-İŞ'e bağlı sendikalara üye. HAK-İŞ yetkilileri bugüne kadar konfederasyona bağlı Hizmet-İŞ Sendikasından 19 bin 315, Öz-Güven Sendikasından 2 bin 475, Öz-Taşıma Sendikasından da bin 691 olmak üzere 3 sendikadan, baskı ve eziyet sonucu 134 işyerinden toplam 23 bin 481 kişinin istifa ettirildiğini, 24 işyerinden ise bin 058 kişinin işten çıkarıldığını belirttiler. Yetkililer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gelişmeler yakından takip ettiklerini ifade ederek, işçilerin tekrar işlerine geri dönmeleri için bütün hukuki imkanları kullanacaklarını kaydettiler.
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