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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 11:47

Başkan Erdoğan 'de tebriklerini kabul etti

Son dakika... Başkan Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı si'nde tebrikleri kabul etti.

Başkan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından 'deki programına geçti.



TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti liderleri, yargı temsilcileri, büyükelçiler Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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