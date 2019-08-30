Başkan Erdoğan Külliye'de Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti (Video)

Son dakika... Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Külliye'deki programına geçti.
TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti liderleri, yargı temsilcileri, büyükelçiler Erdoğan'a tebriklerini iletti.
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