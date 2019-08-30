Külliye'de dikkat çeken tablo (Video)

Başkan Erdoğan'ın Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında duran bir tablo dikkatlerden kaçmadı. İşte o özel tablonun anlam ve önemi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği sırada arkasında bulunan bir tablo merak uyandırdı.
ÖZEL BİR ANLAMI VAR
Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında bulunan tablonun özel bir anlamı ve önemi var. Tabloda Erdoğan'ın göreve başladığı 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen törene katılan devlet başkanlarının imzası bulunuyor. O tablo her tebrik töreninde olduğu gibi bu yıl da Külliye'de yine Başkan Erdoğan'ın arkasındaki yerini aldı.
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