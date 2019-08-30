Külliye'de dikkat çeken tablo (Video) 30.08.2019 12:34

Başkan Erdoğan'ın Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında duran bir tablo dikkatlerden kaçmadı. İşte o özel tablonun anlam ve önemi...