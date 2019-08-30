İBB Sözcüsü Murat Ongun'un işçi kıyımına uydurduğu kılıfı yine işçiler ortaya çıkardı
İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'deki işçi kıyımlarına ilişkin "Bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır." kılıfını uydurmuştu. Ongun'un bu yalanını yine mağdur ettiği işçiler ortaya çıkardı. İşten çıkarılan birçok işçinin iddia edildiği gibi birkaç ay önce değil, yıllar önce İBB'de işe girdiği görüldü.
30.08.2019 15:18
- Son Güncelleme: 30.08.2019 15:39
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'deki bu kıyıma kılıf uydurarak "İBB'deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır." dedi. Fakat Ongun'un yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.
BANKAMATİK YALANI!
İBB'deki işçi kıyımı için uydurulan bir başka kılıf ise "bankamatik" çalışanlar oldu. Fakat işçilerin yaptığı açıklamalar bu yalanı da boşa çıkardı. Mağdur Faruk Gönen, "Sabah kartla işe girip çıkışta kartla çıkıyorduk. Bankamatik değiliz. Niye bizi çıkardılar? Bize bir açıklama yapsınlar. Yüz kızartıcı bir şey yapmadık. Şu an iki çocuğum ve eşimle ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.
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