İBB Sözcüsü Murat Ongun'un işçi kıyımına uydurduğu kılıfı yine işçiler ortaya çıkardı

BANKAMATİK YALANI!

İBB'deki işçi kıyımı için uydurulan bir başka kılıf ise "bankamatik" çalışanlar oldu. Fakat işçilerin yaptığı açıklamalar bu yalanı da boşa çıkardı. Mağdur Faruk Gönen, "Sabah kartla işe girip çıkışta kartla çıkıyorduk. Bankamatik değiliz. Niye bizi çıkardılar? Bize bir açıklama yapsınlar. Yüz kızartıcı bir şey yapmadık. Şu an iki çocuğum ve eşimle ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.