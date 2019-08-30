1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.
1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.
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