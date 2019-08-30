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  • 30.08.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 18:19

1344 kişinin ekmeğiyle oynayan işçileri bu sözlerle 'ti'ye aldı!

Seçildiği günden bu yana İstanbul için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz zamanlarında yaptığı tatillerle gündem olan Başkanı CHP'li kıyıma devam ediyor. Telefonlara kısa mesaj göndererek , hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, " bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.

1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.

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