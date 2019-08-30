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  • 30.08.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 15:47

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Devlet Başkanlığı İdaresi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Açıklamada, dün telefonda görüşen Erdoğan ve Zelenskiy'nin, ile arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda bir kez daha mutabakata vardıkları belirtildi.

İki liderin, bu yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Topantısının düzenlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın, kısa süre önce yaptığı ziyareti hakkında Ukraynalı mevkidaşına bilgi verdiği, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği kaydedildi.

Zelenskiy ile Erdoğan, 7 Ağustos'ta 'da resmi temaslarda bulunmuştu.

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