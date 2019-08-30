Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu' düzenleniyor. Başkan Erdoğan Külliye'nin bahçesinde davetleri karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor



Her zafer gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesareti var. Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız. Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak, inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Demokraside ve ekonomide güçlü Türkiye ideali için yürütülen mücadelenin sembolü Rabiamızdır, bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur ama bize uzanan ellere en küçük bir tahammülümüz olamaz.

"ORADA OLMAK İNANCIMIZIN GEREĞİ"

Sınırlarımız ötesinde milyonlarca insanın hayatı tehlike altındaysa bizim burada huzur içinde yaşamamız mümkün değildir. Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir.