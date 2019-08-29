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  • 29.08.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 13:29

'de çekilme tiyatrosu mu?

ABD ve ’nin ‘’ anlaşmasının ardından Suriye sınırından çekildiğine dair açıklama ve görüntü yayımlayan terör örgütü /’nın bölgeyi yine örgüt elemanlarından oluşan yerel birliklere bıraktığı ortaya çıktı.

YPG'de çekilme tiyatrosu mu?

ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında "" uygulamasının başlamasıyla birlikte terör örgütü / sınırdan çekilmeye başladığını iddia etmişti. Akşam'ın haberine göre terör örgütünün bir kez daha bölgede kalıntılarını farklı tabelalar altından tutmaya çalıştığı anlaşıldı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte sınır hattını elinde bulunduran terör örgütü, kendine yakın internet siteleri üzerinden sınır hattından ağır silahlarını ve militanlarını çektiğine yönelik açıklamalar yaparak fotoğraflar vermeye başladı. Fakat bölgenin güvenliğini sözde yerel askeri meclislerin sağlayacağı belirtildi. Bu meclislerin çoğu örgüt elemanlarından oluşuyor.

MÜNBİÇ'TE DE AYNI TİYATROYU OYNADILAR
Terör örgütünün sözde yerel askeri meclis diye iddia ettiği güçler, terör örgütü tarafından oluşturulan birimler. Sözde meclisler terör örgütü 'nin o bölgeleri işgal etmesi sonrasında oluşturuldu. Bölgelerde zorla askere alınan gençler terör örgütünün elebaşları tarafından eğitildi ve silahlandırıldı. Terör örgütü benzer bir durumu 'de de gerçekleştirmeye çalışmıştı. Terör örgütünün militanların bölgeden çekildiğini iddia etmiş, yönetimi sözde yerel meclise bıraktığını söylemişti. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı. Daha önceki tecrübelerden dolayı daha dikkatli davranan Türkiye, terör örgütünün tabela oyunlarını da yakından takip ediyor. Bu konuda alınan istihbaratlar çerçevesinde ABD'li muhataplara gerekli uyarılar yapılıyor. Türkiye her türlü ihtimali göz önünde tutarak kendi planlarını da masada tutmayı sürdürüyor.

KONGRE'DEN TRUMP'A YENİ YAPTIRIM BASKISI
Suriye sınırındaki tehditlere karşı alınan Rus S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatının önceki gün sabah başlamasının ardından bir süredir ABD Kongresi'nden yine yaptırım sesleri yükseldi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı ve Başkan Trump'tan Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu. Paylaşılan mesajda ayrıca "Türkiye'nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin'le yaptığı değil ABD'yle yapacağı ortaklıktır" ifadeleri dikkat çekti.

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