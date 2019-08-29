Başkan Erdoğan: Her an her şeyi yapacak durumdayız

Rusya dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özetle şu ifadeleri kullandı.Putin ile Suriye meselesini ele aldık. En acil konu İdlib Mutabakatı'nın uygulanması ve operasyonların durdurulmasıdır. Teröre karşı mücadelede kararlıyız.Gözlem noktamıza yapılan saldırıların bizi rahatsız ettiğini Putin'e ifade ettik. O da "Türk askerlerinin zarar görmesini istemiyoruz" dedi. Beraber çalışmanın devam etmesi şarttır.F-35'ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Onların nihai kararını öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Temin edebileceğimiz pazarlar çok. SU-35 ve SU-57 de alternatifler arasında. Fırat 'ın doğusu konusu özellikle Trump'ın iddialı bir çıkışıydı. Fakat bu işin üzerinde duramadı. Obama 'nın söylediği 20 milin dışında bir teklifle geldiler. Yani derinliği daha da daralttılar. "Gereği yapılır" dedik ve adımı attık. Ama hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Her an her şeyi yapabilecek durumdayız.doğusunun PYD-YPG'den temizlenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Güvenli bölge kurulması için ABD ile vardığımız mutabakat doğru adımdır. İki hususun altını çizmek isterim. Münbiç 'tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. Süreç hızlı ilerlemelidir. Fırat'ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyiz.Başkan Erdoğan, dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.



ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, telefonda konuştu. Görüşmede rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Erdoğan, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi Satterfield'ın görevine başlamasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Öte yandan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile de görüştü. İkili, Suriye ve İdlib'i masaya yatırdı.