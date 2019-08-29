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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 13:26

'nün suikast timini yakalayan Tuğgeneral 'a yeni görev

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan üyelerini, Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral , Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutana yeni görev

Başkan 'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan /PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral , Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Tuğgeneral Semih Okyar, 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

Bunun yanı sıra Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atandı.

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